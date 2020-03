Inter a caccia di un vice-Lukaku: resta nel mirino anche Llorente, chiuso da Petagna

Non c'è solo il calendario denso di impegni nei pensieri dell'Inter e di Beppe Marotta. Il club nerazzurro, a fari spenti, sta lavorando per la prossima stagione e l'obiettivo principale è trovare il vice-Lukaku. In cima alla lista dei pensieri di Antonio Conte c'è Olivier Giroud, in scadenza di contratto con l'Arsenal e per questo ambito da molte squadre. L'alternativa, usato sicuro, è Fernando Llorente, che a Napoli sarà chiuso dall'arrivo di Andrea Petagna. Lo riporta Tuttosport.