Inter, arrivano due rinforzi: non solo Samardzic, c'è il secondo portiere

Lazar Samardzic è praticamente un nuovo centrocampista dell'Inter.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazar Samardzic è praticamente un nuovo centrocampista dell'Inter. Il serbo è arrivato a Milano, affare da circa 20 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian, che ha già l'accordo con l'Udinese.

Dopo Lazar Samardzic, l'Inter definisce anche un altro colpo e ha accolto a Milano in questi minuti pure Emil Audero. L'oramai ex numero uno della Samp prenderà il posto, nelle gerarchie nerazzurre, di Samir Handanovic come dodicesimo alle spalle di Sommer. Il giocatore è arrivato in città e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto con l'Inter. A riferirlo è Tuttomercatoweb.