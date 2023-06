Inter, assalto dell'Al Nassr anche per Brozovic: le cifre e la risposta nerazzurra

Nelle ultime ore, riporta Sky Sport, l'Al Nassr ha offerto 15 milioni di euro all'Inter per il cartellino di Marcelo Brozovic.

Nelle ultime ore, riporta Sky Sport, l'Al Nassr ha offerto 15 milioni di euro all'Inter per il cartellino di Marcelo Brozovic. Una cifra che l'Inter ha per il momento rifiutato, anche se non è stata chiusa la porta all'addio del regista croato. Per arrivare alla fumata bianca e quindi al via alla partenza, per l'emittente, sarà necessario un rilancio con una proposta da almeno 25 milioni di euro.