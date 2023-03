Inter, c'è ancora voglia di 'Joya': Marotta pronto a tornare all'assalto di Dybala

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, l'Inter è ancora interessata all'acquisto di Paulo Dybala, che ha scelto di andare alla Roma l'estate scorsa.

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, l'Inter è ancora interessata all'acquisto di Paulo Dybala, che ha scelto di andare alla Roma l'estate scorsa. Un calciatore come l'argentino sarebbe estremamente utile all'Inter, che spesso ha avuto problemi nel segnare contro squadre molto difensive. Alla fine della stagione, l'Inter dovrà rivedere il suo reparto offensivo e Dybala potrebbe essere una scelta possibile per il club, data la presenza nel suo accordo con la Roma di una clausola di rescissione di 20 milioni di euro per i club italiani.