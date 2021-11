Inter chiamata a cedere per acquistare a gennaio: anche un obiettivo azzurro in uscita

L'Inter guarda al mercato di gennaio, ove tutte le operazioni in entrata dipenderanno da quelle in uscita. Secondo La Gazzetta dello Sport, i due nomi da seguire in quest'ottica sono Matias Vecino (su cui c'è il Napoli) e Alexis Sanchez. Se dovesse partire il centrocampista uruguaiano, i nerazzurri sarebbero pronti a tornare su Nahitan Nandez; per quanto riguarda l'attacco, l'eventuale addio del cileno porterebbe a un'offensiva con il Real per il prestito di Luka Jovic.