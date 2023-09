Inter, fatta per Klaassen: l'olandese che sfiorò il Napoli è già a Milano

L'Inter ha scelto il centrocampista per completare il reparto di mister Simone Inzaghi. Si tratta di Davy Klaassen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ha scelto il centrocampista per completare il reparto di mister Simone Inzaghi. Si tratta di Davy Klaassen, olandese classe 1993 dell'Ajax, per il quale c'è stata l'accelerata decisiva nelle ultimissime ore. Klaassen è già a Milano per completare l'iter di visite e firme ufficiali col club nerazzurro, che è pronto a far sottoscrivere al calciatore un contratto da un anno con opzione per un'altra stagione. Lo scrive Tuttomercatoweb.