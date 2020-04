Inter forte su Giroud: se arriva il francese, i nerazzurri molleranno Mertens

L'Inter si avvicina sempre più a Olivier Giroud. Il francese del Chelsea è sempre a un passo dal club nerazzurro. Dries Mertens in scadenza col Napoli è l'alternativa forte ma sul belga c'è anche l'offerta della Roma. Così, spiega il Corriere dello Sport, la punta dei Blues è tornata con forza nel mirino dell'Inter. L'accordo è stato trovato sulla base di un biennale (e opzione per un terzo anno), con corposa riduzione dell'ingaggio attualmente percepito a Londra. Il 33enne aveva avuto anche la proposta della Lazio, ma il progetto di Conte in nerazzurro è sempre stato in cima alla lista dei suoi desideri.