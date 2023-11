Inter, fretta sul mercato: attenzione a Zielinski, lo vuole a zero in estate

Poco più di un mese e sarà ancora calciomercato e l'Inter non vuole farsi cogliere impreparata

Poco più di un mese e sarà ancora calciomercato e l'Inter non vuole farsi cogliere impreparata. Lo scrive Tuttosport. Sono diversi gli obiettivi di Marotta e Ausilio che andranno in scadenza a giugno. Da Tiago Djalo, difensore del Lille ed ex Milan, che è il primo nome in lista per rinforzare la difesa, a Mehdi Taremi del Porto, che la scorsa estate sembrava proprio ad un passo dal Milan. L'Inter si muove su questi due profili, osservando anche la situazione di Piotr Zielinski con il Napoli, anch'esso in scadenza a giugno 2024. I parametri zero possono essere soluzioni vincenti e l'Inter non vuole farsi scappare l'occasione.