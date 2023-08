Inter, i soldi di Samardzic dirottati sulla difesa? Pronta un'offerta per Pavard in scadenza

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER LE GIOVANILI: ARRIVA IL 2008 SALATI Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. LE ALTRE DI A ORA CHE FARÀ SAMARDZIC? UDINESE INFURIATA CON LUI ED IL SUO ENTOURAGE: PUÒ RESTARE BIANCONERO A poco è servita anche la pressione dell’Udinese, che ha tentato di portare alla ragione il clan serbo e ha provato a spingere finché possibile A poco è servita anche la pressione dell’Udinese, che ha tentato di portare alla ragione il clan serbo e ha provato a spingere finché possibile