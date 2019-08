Inter, Icardi deve giocare il 10% delle gare ufficiali o potrà partire a zero

Calciomercato, continua il braccio di ferro tra l'Inter e Mauro Icardi: il calciatore vorrebbe restare in nerazzurro e può andare via a zero l'anno prossimo

Continua il braccio di ferro tra l'Inter e Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'entourage del calciatore ha fatto sapere che, nonostante l'affronto ricevuto dal calciatore, con la sua maglia numero 9 assegnata a Lukaku, non è cambiato niente e la sua idea è sempre quella di restare in nerazzurro. Il rischio di una battaglia legare c'è e il quotidiano riporta un dato che potrebbe cambiare alcune cose. Rendimento garantito - Se l'Inter non vorrà perdere Icardi a zero, complice l'articolo 15 della FIFA, dovrà fargli giocare almeno il 10% delle partite ufficiali della stagione, quindi, almeno per il momento, cinque.