Inter, Icardi torna a Ibiza da Wanda Nara: c'è il Napoli ma nessuna proposta concreta

In casa Inter continua a tener banco il futuro di Mauro Icardi, ormai ai margini del progetto nerazzurro. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha concesso all’attaccante un week-end di riposo e lui ne ha approfittato per volare a Ibiza, dove ha raggiunto la moglie Wanda Nara e i figli. Sarà ad Appiano lunedì mattina. Le 48 ore in famiglia saranno utili anche per fare il punto della situazione sul suo futuro. Wanda continua a tenere, grazie al lavoro dell’agente Fifa Giuffrida, i contatti con Juventus e Napoli, i due club ai quali Maurito ha aperto per un possibile trasferimento. La trattativa resta comunque complicata, visto che l’Inter non vuole svenderlo e non sono arrivate proposte concrete né da parte dei bianconeri né degli azzurri.