Inter, Icardi vuole restare ma Conte non ne vuole sapere: escluso dai convocati per il Tottenham

Ultimo appuntamento della International Champions Cup 2019 per l'Inter di Antonio Conte, che domani sarà impegnata al Tottenham Hotspur Stadium per la sfida contro gli Spurs (calcio d'inizio alle ore 16.00). Nell'elenco nerazzurro non compare - senza sorpresa - Mauro Icardi, ma anche Alessandro Bastoni, Lazaro e Godin (infortunati) e gli ultimi arrivati dopo le vacanze post-Copa America o Coppa d'Africa (Asamoah, Lautaro e Vecino). Aggregato al gruppo Federico Dimarco, oltre a Matteo Politano sulla via del recupero dopo il problema fisico accusato qualche settimana fa.



Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: De Vrij, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio, Dalbert, Dimarco, Pirola;

Centrocampisti: Brozovic, Sensi, Borja Valero, Joao Mario, Gagliardini, Candreva, Agoume, Barella;

Attaccanti: Politano, Perisic, Longo, Esposito, Puscas.