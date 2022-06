Inter in pole per Dybala, ma per prenderlo va ceduto Sanchez: ostacolo ingaggio monstre

In settimana, scrive la 'Gazzetta dello Sport', i dirigenti nerazzurri vedranno Jorge Antun e gli altri intermediari dell'operazione per fare il punto.

Prosegue ininterrotta in casa Inter la trattativa per l'ingaggio di Paulo Dybala. In settimana, scrive la 'Gazzetta dello Sport', i dirigenti nerazzurri vedranno Jorge Antun e gli altri intermediari dell'operazione per fare il punto: i nerazzurri oggi sono avanti rispetto a tutte le altre pretendenti, ovvero Borussia Dortmund, Newcastle, Siviglia e, infine, Arsenal. Però non possono chiudere l'operazione, prima devono dar via Alexis Sanchez e in questo senso è in programma un summit anche con l'agente Fernando Felicevich: Siviglia e Galatasaray si sono fatte avanti, per ora senza produrre risultati, anche perché il cileno guadagna 7.5 milioni di euro netti e l'Inter dovrà contribuire con una buonuscita se vorrà definire la sua cessione.