Inter, incontro segreto con l'agente di Dybala: l'argentino non ha fretta di trovare squadra

Una circostanza ritenuta favorevole dai vertici nerazzurri, che prima di affondare il colpo devono capire il budget che verrà messo a disposizione da Zhang

Dopo l'addio consumatosi con la Juventus, per Paulo Dybala il futuro è quanto mai incerto: nelle scorse ore, rivela Tuttosport, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno incontrato in gran segreto Jorge Antun, procuratore della Joya, per manifestare l’interesse nerazzurro sul giocatore.

Solo un sondaggio

Non c'è stato alcun approfondimento sull’aspetto economico dell’affare, anche perché l’argentino non ha fretta di trovare squadra: una circostanza ritenuta favorevole dai vertici nerazzurri, che prima di affondare il colpo devono capire il budget che verrà messo a disposizione da Zhang per il prossimo mercato, ma anche capire se avrà effettivamente bisogno di un rinforzo in un reparto che vive con l'incertezza di quasi tutti i suoi componenti, Lautaro Martinez in primis.