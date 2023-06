Inter, Inzaghi vuole Koulibaly al posto di Skriniar. Ma l'ex azzurro ha ingaggio proibitivo

Possibile che nell'operazione entrino delle contropartite tecniche visto che ai Blues piace Onana e i nerazzurri vorrebbero anche la permanenza di Lukaku.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome scelto da Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter è quello di Kalidou Koulibaly, profilo ideale per sostituire Milan Skriniar. Il difensore, ex Napoli, è in uscita dal Chelsea, anche se il problema principale è legato all'ingaggio del senegalese visto che percepisce una cifra vicina ai 10 milioni di euro a stagione. Possibile che nell'operazione entrino delle contropartite tecniche visto che ai Blues piace Onana e i nerazzurri vorrebbero anche la permanenza di Lukaku.