Inter-Juventus, quanti dispetti sul mercato! L'ultimo è Carlos Augusto: lo voleva Giuntoli

"Juventus beffata", si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Dopo il caso Lukaku l'Inter ha strappato Carlos Augusto ai bianconeri

"Juventus beffata", si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Dopo il caso Lukaku l'Inter ha strappato Carlos Augusto ai bianconeri: operazione chiusa nel giro di pochi giorni, con Robin Gosens che saluta l'Italia e va all'Union Berlino. "L'esterno mancino del Monza - si legge sulla rosea - arriva per 12 milioni di euro più bonus".

"Un cambio a sinistra, uno scatto mancino, ma pure un messaggio in un momento in cui il mercato interista rischiava di accartocciarsi, tra dubbi sulla qualità dell’attaccante da piazzare in area e bizze di presunti procuratori serbi. I nerazzurri hanno preso Carlos Augusto - ribadisce il quotidiano -, brasiliano 24enne che al Monza ha strabiliato, al punto da sedurre pure la Juve: la Signora aveva presentato un’offerta, ma ha pesato soprattutto la voglia di Champions di Carlos".