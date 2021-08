Inter, Lautaro Martinez resta. L'agente conferma: "Presto parleremo di rinnovo"

L'agente dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, lo spagnolo Alejandro Camano, ai microfoni di TyC Sports ha confermato l'intenzione dell'argentino di rimanere in nerazzurro nonostante un contratto che tarda ad essere rinnovato e le offerte che quotidianamente piovono dalla Premier League: "Ad oggi non lascia l'Inter, nonostante le offerte dell'Inghilterra. È felice lì e ama il club. La prossima settimana ci incontreremo per parlare di rinnovo. La nostra volontà è chiara, ma dipenderà anche da loro", ha detto l'agente.