Inter, Lukaku pronto a partire per Londra: visite mediche già sostenute

Dopo aver completato la prima parte di visite mediche con il Chelsea a Milano, Romelu Lukaku è pronto per partire in direzione Londra. Secondo Gazzetta.it il belga, che ha già salutato i compagni dell'Inter, già questa sera dovrebbe imbarcarsi sul suo aereo privato con direzione Inghilterra per poi dirigersi all'interno della sede del Chelsea. Lì sistemerà gli ultimi dettagli e firmerà il nuovo contratto con i Blues che grazie ai bonus potrebbe portarlo a guadagnare 15 milioni di euro netti a stagione.