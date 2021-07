Inter, Marotta frena: "Nandez? Non vedo una trattativa rapida all'orizzonte"

Nel pre-partita dell'amichevole contro il Lugano, Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha risposto alle dmande di mercato ai microfoni di Sky Sport.

A che punto è la trattativa Bellerin? "E' un nome che si fa da parte vostra, c'è la nostra attenzione ma non vado oltre perché non è un nostro giocatore".

Può arrivare Nandez dal Cagliari? "In questa fase di mercato ai grandi club vengono accostati tanti giocatori. Nandez è un giocatore del Cagliari, di tutto rispetto, ma in questo momento non abbiamo avviato una trattativa con loro. In questo momento non vedo all'orizzonte una trattativa rapida e veloce".

Keita è giocatore che Inzaghi ha già allenato. Può tornare? "Non è di nostra proprietà, vale il discorso fatto per gli altri. Non so neanche se sia sul mercato, noi stiamo valutando l'organico".