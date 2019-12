Inter, Marotta mette le mani avanti: "Rosa ridotta ma a gennaio guardiamo solo alle occasioni"

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, prima del match col Genoa è intervenuto a Sky Sport, commentando anche il mercato, a cominciare da quello che potrà avere Sebastiano Esposito, oggi titolare: "Non bisogna caricare pressione questo ragazzo del 2002, molto giovane, con orgoglio viene dal settore giovanile e questo è un fiore all'occhiello. Siamo in emergenza, lui risponde all'appello e sicuramente risponderà nel migliore dei modi nell'impegno e speriamo nella qualità. La nostra strategia sul mercato è invariata, guardiamo a gennaio non come riparazione, ma per cogliere quelle occasioni, a mio avviso poche, che si presenteranno".

L'Inter può star lì con la Juve e fare uno sforzo in più a gennaio? "Vogliamo crescere ancora dopo questi primi straordinari sei mesi e continuare questa risalita. Sappiamo che la rosa è un po' ridotta, di conseguenza se ci saranno delle opportunità le coglieremo. Vogliamo sicuramente essere competitivi".