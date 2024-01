Inter, Marotta su Zielinski: "Può essere un'occasione, ma non c'è ancora l'accordo"

Nel prepartita di Monza-Inter, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l'AD nerazzurro, Beppe Marotta che ha parlato anche di mercato.

Confermi che non andrete su qualche attaccante? Zielinski è un obiettivo?

"Siamo l'attacco più prolifico, con 48 gol, tutta la squadra ha contribuiti a questi numeri. Non vedo criticità in attacco, siamo sicuri di avere un reparto offensivo di tutto rispetto. Il calciomercato è sempre attivo. Il mio staff ed io siamo attenti ad ogni opportunità e da gennaio c'è la possibilità di andare sui parametri zero. Da qua a dire che abbiamo raggiunto un accordo ce ne vuole, non c'è ancora nulla".