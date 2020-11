Inter-Milik, ADL ribadisce il prezzo: per Marotta la richiesta è ancora troppo alta

Arkadiusz Milik, attaccante da settimane fuori rosa al Napoli, è il primo obiettivo dell'Inter in vista di gennaio. I nerazzurri lo vogliono per fargli ricoprire il ruolo di vice-Lukaku ma anche per anticipare le mosse in vista di una potenziale cessione di Lautaro Martinez, ancora nel mirino del Barcellona e di recente anche del Real Madrid.

CIFRE E DETTAGLI - Marotta però non spenderà i 20 milioni che De Laurentiis chiede per lasciar partire il polacco in scadenza nel giugno del 2021. In ogni caso l'Inter prima dovrà vendere per poi dare l'assalto a Milik, con Eriksen, Vecino e Nainggolan in cima alla lista dei partenti. A riportarlo è Tuttosport.