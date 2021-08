Inter, Nandez sempre più difficile: sull'uruguaiano torna il West Ham

Dopo l'arrivo di Denzel Dumfries sembra improbabile che Naithan Nandez possa essere un rinforzo per l'Inter di Simone Inzaghi. Secondo La Repubblica, sull'uruguaiano è tornato il West Ham, ma per convincere il Cagliari a dare l'ok al trasferimento serve un'offerta per un acquisto a titolo definitivo o per un prestito con obbligo di riscatto.