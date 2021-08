Inter, niente Insigne. Marotta annuncia: "Il mercato in entrata è chiuso"

Beppe Marotta, ospite di Sky, parla così al termine del sorteggio dei gironi di Champions che hanno riservato ai nerazzurri le sfide con Real Madrid, Shakthar e Sheriff: "C'è un grande distinguo da fare col campionato, dove vince sempre la squadra migliore. In Champions ci sono dei condizionamenti come infortuni e condizioni climatiche, poi affrontare due squadre già incrociate nella passata stagione è qualcosa di inedito. Un grande in bocca al lupo a De Zerbi e poi c'è questo Sheriff, la prima moldava in Champions se non sbaglio, un inedito. È un girone insidioso, l'importante è arrivare all'appuntamento con la squadra migliore".

Possiamo considerare chiuso il mercato o impreziosirete ancora la rosa?

"Non ci saranno altre operazioni in entrata, la rosa è delineata e omogenea, non è stato facile sostituire Lukaku e Hakimi, ma era necessario mettere in sicurezza l'azienda in un momento di contrazione finanziaria, sono sicuri che i tifosi capiranno".