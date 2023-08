Inter-Pavard, c'è l'ok del Bayern: stasera a Milano e domani le visite

Ci siamo per Benjamin Pavard all'Inter, col Bayern Monaco che ha dato il definitivo via libera allo sbarco del difensore in nerazzurro.

Ci siamo per Benjamin Pavard all'Inter, col Bayern Monaco che ha dato il definitivo via libera allo sbarco del difensore in nerazzurro. Come noto l'Inter aveva dato un ultimatum, individuando nelle ore 15 di oggi il limite ultimo entro cui attendere il giocatore. E la deadline è stata rispettata, coi bavaresi che hanno appena dato l'ok al suo trasferimento in Italia. Il giocatore, secondo le ultime raccolte da Tuttomercatoweb, è atteso a Milano già nella serata di oggi, con le visite mediche che andranno in scena a partire da domani mattina. Per l'Inter si tratta di un'operazione a titolo definitivo, con i tedeschi che riceveranno 30 milioni di euro più 2 di bonus.