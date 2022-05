Inter, Perisic verso l'addio: parti lontane per il rinnovo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Resta ampia la distanza tra Inter e Ivan Perisic sul rinnovo di contratto in scadenza in estate. Secondo quanto ricostruito da Tuttomercatoweb.com, l'offerta nerazzurra si ferma a 2,8 milioni di euro più importanti bonus per 2 stagioni. L'ultima proposta dell'Inter è dunque ben distante dai 5 per 3 anni, con bonus, chiesti dall'esterno croato che si è duramente sfogato dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus. E' anche per questa ampia forbice che è arrivata la forte dichiarazione di Perisic: l'MVP di Coppa vorrebbe veder confermato lo stipendio ora percepito visto un rendimento da star, nonostante la carta d'identità dica 33.

Distanza tra le parti

L'Inter, invece, vorrebbe abbassare il fisso portandolo nell'intorno di quello ora percepito da Skriniar (3), ma dandogli importanti bonus (che porterebbero l'ingaggio anche fino a oltre 4 milioni ma da conquistare). Dall'Inghilterra non mancano gli interessamenti (nelle ultime ore è filtrato il Chelsea che però è all'interno di un cambio di proprietà e tecnicamente ha ancora il mercato bloccato) sia in Premier che in Bundesliga. Sul fronte Juventus, al momento, tutto fermo.