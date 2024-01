Inter, sempre parametri zero: due prenotati a giugno, uno è Zielinski

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione sul mercato in casa Inter. In primis c’è ovviamente l’arrivo di Tajon Buchanan, canadese in forza al Bruges. Il giocatore approderà a Milan sulla base di 7 milioni di euro più tre di bonus e firmerà Sun con tratto di quattro anni e mezzo da 1,5 milioni di euro. I movimenti della formazione nerazzurra non si fermano certamente qui ma potrebbero essercene altri sempre in questa sessione.

Il quotidiano riporta come Tiago Djalò si sia già promesso alla squadra di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Il calciatore arriverà a parametro zero ma attenzione alla concorrenza della Juventus. Sempre a zero potrebbe arrivare a luglio dal Napoli Piotr Zielinski.