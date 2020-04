Inter, sfida al Napoli sul mercato: duello per un difensore brasiliano

MULTIMEDIA VIDEO - IMMOBILE: "DICONO SIA JUVENTINO PERCHÉ NON SONO ANDATO A NAPOLI, MA NON È COSÌ" Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato in una diretta social della sua storia, finora splendida, con la Lazio, svelando anche retroscena Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato in una diretta social della sua storia, finora splendida, con la Lazio, svelando anche retroscena