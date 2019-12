Inter, si cercano estimatori per Politano: c'è la cifra per la cessione

Uno dei giocatori accostati con maggiore costanza al Napoli è sicuramente Matteo Politano. Secondo gli ultimi rumors di mercato però, avrebbe subito una brusca frenata l'affare che prevedeva il nerazzurro a Napoli e in direzione opposta Llorente. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione proprio sull'esterno dell'Inter il quale è scivolato in fondo alle gerarchie di Antonio Conte e le azioni sono in ribasso. Per l'interista si deve trovare qualche squadra che sia disposta ad offrire almeno 25 milioni.