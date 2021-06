Inter, si lavora per un terzino: tra gli obiettivi Zappacosta e un olandese

Ultime sul mercato nerazzurro, a riportarle su Twitter è il giornalista Nicolò Schira: "L'Inter sta lavorando per un nuovo terzino (Achraf Hakimi dovrebbe partire). Davide Zappacosta (lascerà il Chelsea a titolo definitivo) è ancora un obiettivo. I nerazzurri cercano anche Denzel Dumfries del Psv".

#Inter are working for a new fullback (Achraf Hakimi is set to leave). Davide #Zappacosta (he will leave #Chelsea on a permanent deal) is still a target. Nerazzurri are also looking Denzel #Dumfries (PSV). #transfers https://t.co/8vYg1fHgaL