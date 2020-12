Inter, si libera un posto per Milik? Il giovane Pinamonti verso la cessione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà un mercato di tagli quello che aspetta l'Inter a gennaio. Tra i possibili partenti figura anche Pinamonti, visto che per Antonio Conte non è ancora "pronto" per giocare con continuità con i nerazzurri e che senza Europa non è nemmeno più utile per la lista UEFA. Il giocatore potrebbe partire anche con la formula del prestito, visto che il club ha deciso di utilizzare anche questo espediente per abbassare il monte ingaggi almeno fino a giugno. A questo punto si libererebbe un posto per Milik.