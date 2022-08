Inter, Skriniar tolto dal mercato: nessuna offerta del PSG sarà ascoltata

TuttoNapoli.net

Steven Zhang ha comunicato ai propri dirigenti di avere tolto dal mercato Milan Skriniar, dopo l'offerta di oggi del Paris Saint Germain, troppo simile all'ultima di due mesi fa. D'ora in poi nessuna proposta verrà ascoltata, ed è una buona notizia anche per Simone Inzaghi che aveva già detto come il mercato in uscita era di fatto chiuso, almeno per lui. Skriniar rimarrà e si lavorerà al rinnovo.