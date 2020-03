Inter sorpresa dal rinnovo di Mertens: ora si punta alla conferma di Sanchez

L'Inter voleva Dries Mertens ma il rinnovo ormai prossimo cambia i piani della società nerazzurra. Secondo Tuttosport, si è riaperto uno spiraglio per la possibile conferma di Alexis Sanchez. Pur non essendoci alcun diritto di riscatto nella formula di prestito con cui il cileno è stato acquistato dal Manchester United, c'è ancora la possibilità che da via della Liberazione decidano di investire in estate sull'attaccante.