Inter su Ginter, ma c'è anche il Napoli: l'alternativa è Bremer del Torino

Inter, fresca di vittoria nella Supercoppa contro la Juventus per 2-1 ai supplementari, guarda già al futuro. Il nome di Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach è il primo in lista col tedesco che ha già annunciato l'addio in regime di svincolo alla Germania (ma c'è anche il Napoli). Non solo lui, però: Tuttosport oggi in edicola spiega che il primo nome è quello di Gleison Bremer del Torino sul quale c'è però con forza anche il Milan e che l'alternativa deluxe resta Luiz Felipe in scadenza in estate con la Lazio.