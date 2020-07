Inter su Osimhen, Pedullà smonta la pista: "Zero indizi, in Francia fa caldo..."

Victor Osimhen resta in cima alla lista di Giuntoli in casa Napoli, ma ovviamente non c'è solo il club di De Laurentiis sull'attaccante nigeriano che - come abbiamo appreso in questi minuti - starebbe prendendo del tempo prima di dire sì al Napoli. Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà su Twitter, non ci sarebbe l'Inter tra i club interessati ad Osimhen: "Osimhen-Inter: zero indizi. Fa caldo anche in Francia, tuffiamoci tutti e vediamo chi ha il mare più blu".

#Osimhen-#Inter: zero indizi. Fa caldo anche in #Francia, tuffiamoci tutti e vediamo chi ha il mare più blu — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 7, 2020