Inter, telenovela Lukaku: per Sky è stato interlocutorio l'incontro con lo United

L’incontro in Inghilterra tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku c’è stato. I nerazzurri hanno creato un primo contatto con la società inglese, in cui è stato ufficializzato l’interesse per l’attaccante belga e sono stati esposte le prime idee relative a cifre, formule e modalità di pagamento del possibile trasferimento. L’incontro, dunque, è stato sostanzialmente interlocutorio, con le parti che si riaggiorneranno presto per comprendere se si potrà procedere nella trattativa.