Inter vicinissima a Frattesi, retroscena Sky: c’è stato un tentativo anche del Napoli

L’Inter accelera per Davide Frattesi. I nerazzurri hanno trovato un accordo verbale con il Sassuolo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri, valutato dall'Inter 8 milioni. Nelle prossime 24/48 ore l'Inter vuole chiudere l'operazione. Nonostante il forte interesse del Milan e il tentativo del Napoli, l'Inter è ora avanti per Frattesi e sente di avere in pugno Frattesi. A riferirlo è Sky Sport.