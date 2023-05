Inter, Zhang conferma Inzaghi: "Resta anche per la prossima stagione"

"Non c'è motivo di cambiare allenatore. Siamo pronti ad iniziare la terza stagione con lui".

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria col Milan confermando il tecnico Simone Inzaghi anche per la prossima stagione: "La soddisfazione è difficile da descrivere, ma non è finita qui. Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere. Abbiamo vendicato quanto accaduto vent'anni fa, è una notte che ricorderò per il resto della mia vita. Non ho ancora parlato con mio padre. Sto per chiamarlo. Sono qui da sette stagioni. L'unico a crederci nella finale di Champions, all'inizio della stagione, è stato Lukaku, fin dall'estate.

Inzaghi? Non c'è motivo di cambiare allenatore. Siamo pronti ad iniziare la terza stagione con lui".