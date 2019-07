Intrecci Napoli-Juve-Real: con i soldi di James gli spagnoli soffieranno Pogba ai bianconeri

Potrebbe, indirettamente, passare da Napoli lo "scippo" di Paul Pogba da parte del Real Madrid alla Juventus. Stando a quanto riportato dal Daily Mail questa mattina, per acquistare il centrocampista francese del Manchester United il club di Florentino Perez avrebbe bisogno di incassare al più presto i soldi per la cessione al Napoli di James Rodriguez. Con i 40 milioni chiesti per l'ex Bayern Monaco (oltre a quelli in arrivo per Lucas Vazquez all'Arsenal) il Real potrà bussare alle porte dei Red Devils per Pogba. Per il momento ciò che divide Real e Napoli per il colombiano ex Porto sono le modalità di pagamento, dato che i Blancos puntano ad incassare l'intera cifra in un'unica soluzione.