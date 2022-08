Intreccio CR7-Osimhen, il Man United spinge per Antony: 100mln possono far cedere l’Ajax

Il Manchester United ci proverà fino all'ultimo giorno di mercato: con un piccolo rialzo (portando l'offerta a 100 milioni) gli olandesi potrebbero finalmente cedere.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La telenovela Antony non sembra essere ancora terminata. Dopo lo sfogo di ieri dell'esterno brasiliano, l'Ajax deve decidere cosa fare e capire se sia il caso di trattenere un giocatore che ha manifestato più volte la volontà di andare via, rifiutando per giunta una proposta clamorosa (90 milioni di euro). Secondo Sky Sports Uk, il Manchester United ci proverà fino all'ultimo giorno di mercato: con un piccolo rialzo (portando l'offerta a 100 milioni) gli olandesi potrebbero finalmente cedere. Una trattativa questa che riguarda anche il Napoli: se gli inglesi non dovessero arrivare a Antony, allora potrebbero affondare per Osimhen con Cristiano Ronaldo che - ricordiamo - è stato proposto agli azzurri dal suo agente Jorge Mendes.