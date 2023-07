Intreccio Lazio-Napoli: entrambe vogliono Samardzic se Zielinski va in Arabia

Il Messaggero oggi in edicola ha fatto il punto della situazione anche in casa Lazio. La società biancoceleste ha salutato Sergej Milinkovic-Savic

Il Messaggero oggi in edicola ha fatto il punto della situazione anche in casa Lazio. La società biancoceleste ha salutato Sergej Milinkovic-Savic, accasatosi all'Al Hilal. Il principale candidato per sostituire il serbo sembra Piotr Zielinski, tentato dalle proposte provenienti dall'Arabia Saudita. In particolare, l'Al-Dahli fa sul serio per il centrocampista del Napoli, a cui andrebbero 25 milioni di euro. Al calciatore, invece, andrebbe uno stipendio di 12 milioni di euro a stagione. In alternativa al polacco c'è Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese seguito anche da Juventus e Napoli.