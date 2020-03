Intreccio Meret-Sirigu-Donnarumma: sull'ex PSG ci sono Napoli e Milan, in bilico Alex e 'Gigio'

Potrebbe palesarsi un incrocio di portieri interessante nella prossima finestra di mercato, almeno stando a quanto riportato oggi da Tuttosport. Al Napoli piace Salvatore Sirigu del Torino, ma sulle sue tracce c'è anche il Milan, che in estate potrebbe essere chiamato a sostituire 'Gigio' Donnarumma, in odore di cessione visto il rinnovo chiesto e non ottenuto. Ma i rossoneri sono interessati anche ad Alex Meret, diventato il vice di Ospina con l'arrivo di Gattuso. Tuttosport scrive: "Il fatto che il Napoli stia corteggiando Sirigu fa capire come per lui ci sia poco spazio in futuro".