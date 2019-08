Intrigo Icardi, Biasin spiega: "La Juve ha giocato con Lukaku, ecco la strategia dei bianconeri"

Nelle intenzioni dell’Inter c’è la volontà di inserire Mauro Icardi nell’affare con la Roma per Dzeko, per arrivare a una formula del tipo “Icardi nella capitale, Dzeko più 35/40 milioni a Milano”. La proposta potrebbe avere un senso ma resta complicatissima per il “consueto” motivo: Icardi, al momento, ringrazia e rispedisce al mittente ogni genere di proposta (la Roma gli offrirebbe un ingaggio stratosferico di quasi 9 milioni). La sensazione è che la Juve abbia “giocato” con Lukaku e in realtà pensi solo all’argentino. L’Inter non teme l’assalto: se per la Roma il prezzo è “trattabile”, per i bianconeri e il Napoli non si scende da quota 70 milioni. Un’enormità per come sono cambiati gli equilibri e che significa solo una cosa: Marotta tratta Icardi con la Juve solo se in mezzo ci finisce Dybala.