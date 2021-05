"Inzaghi piace a un dirigente, ma non vi dico chi!". Siparietto Modugno-Vigliotti: "Lo faccio io il nome!"

"Attenzione al nome di Simone Inzaghi, mi risulta che sia gradito e caldo perché non ha ancora rinnovato con la Lazio". Parlando del futuro della panchina azzurra a Televomero, il giornalista Gianluca Vigliotti si è espresso così sul nome di Simone Inzaghi. In merito è intervenuto anche Francesco Modugno, collega di Sky: "Inzaghi piace in modo particolare a un dirigente, ma non vi dico chi...". Immediata la risposta di Vigliotti: "Il nome lo faccio io allora: il dirigente a cui fai riferimento è Andrea Chiavelli".