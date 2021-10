"Io alla Juventus? Ma sei pazzo!", quando Koulibaly giurò amore al Napoli

In passato il nome di Kalidou Koulibaly è stato più volte accostato alla Juventus. In un'occasione Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli e all'epoca corrispondente per Mediaset, all'esterno del centro sportivo di Castel Volturno chiese se fossero vere le voci: "Andrai alla Juventus?", chiese il collega. La risposta fu immediata: "Ma sei pazzo?! Non andrei mai a giocare in un altro club italiano. Se decidessi di lasciare il Napoli lo farei solo per due, massimo tre società al mondo. Non andrei mai alla Juventus, non potrei trardire i tifosi del Napoli". A raccontare l'aneddoto è stato oggi lo stesso Valter De Maggio nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.