Itakura assente al raduno del 'Gladbach: indizio per il Napoli? Il vero motivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Borussia Moenchengladbach si è ritrovato oggi verso l'ora di pranzo per il primo allenamento di inizio stagione ma tra gli uomini a disposizione del tecnico Gerardo Soene non era presente Ko Itakura, centrale difensivo obiettivo del Napoli per il post Kim. Come scrive il Corriere.it, il difensore sarebbe molto vicino al trasferimento alla corte di Garcia, per cui il club campano è pronto a mettere sul piatto 12 milioni. Per quanto riguarda l'inizio della preparazione, per il giapponese è previsto ancora un periodo di vacanza avendo giocato l'ultima gara col giappone il 20 giugno.