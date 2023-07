Itakura sotto ad altri due nomi nella lista proposta dallo scouting: la situazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sostituto di Kim è la priorità del Napoli ed al momento non c'è una trattativa in definizione. Il rumors di ieri, partito da un giornalista arabo, ha visto protagonista l'agente di Ko Itakura, giapponese classe '97 del Borussia M'gladbach: "Abbiamo un'offerta dal Al Nasr Saudi e dal Napoli, ma il Napoli è vicino a firmare con il giocatore". Questo è quanto si legge su Tuttomercatoweb.com.

L'interesse del Napoli c'è, segue il giapponese già dalla scorsa estate ed è un nome frutto di scouting ed algoritmi, ma in realtà non è un affare così avviato e ad oggi le prime scelte restano Kilman del Wolverhampton (il Napoli s'è spinto sui 35mln di euro incassando per ora un no) e Le Normand della Real Sociedad (che costa persino di più). Nei prossimi giorni si capirà se il Napoli ha effettivi margini di arrivare ad uno dei due o inizierà a scalare la lista realizzata dallo scouting.