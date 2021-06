Italia, Emerson Palmieri frena: "Tornare in A? Il mercato non m'interessa: voglio vincere l'Europeo"

In conferenza stampa da Coverciano si presenta Emerson Palmieri, fresco della vittoria Champions col Chelsea. "Io e Jorginho siamo contenti di aver vinto la Champions: da martedì, da quando siamo arrivati qui, abbiamo cambiato mentalità. Vogliamo vincere ed essere protagonisti all'Europeo: è un'amichevole, per noi è già una gara importante. Sarà difficile ma dobbiamo farla nostra come negli ultimi due anni".

Quanto sono distanti i club italiani dal vincere la Champions? "La Juventus è arrivata due volte in finale negli ultimi anni. Dico che al Chelsea abbiamo fatto una bella squadra, c'è tanto di Tuchel in questo: adesso abbiamo creato una mentalità negli ultimi anni, di vincere, di essere protagonisti. Dobbiamo solo continuare a fare quel che sappiamo fare".

Che obiettivo avete per l'Italia? "Dobbiamo pedalare per arrivare in fondo. Dobbiamo avere questa mentalità, ogni gara dovrà essere una finale e solo così potremo arrivare fino in fondo. E' il nostro obiettivo con l'Italia".

Ti piacerebbe tornare a giocare in Italia? "Sto vivendo un sogno nel disputare l'Europeo. E' sempre stato un mio obiettivo arrivare qui. Ora sono a questo livello ma non sono soddisfatto. Sono qui, voglio dare il mio meglio, vincere l'Europeo e poi... Da tanti mesi si parla di mercato, del mio ritorno in Italia. Adesso non voglio neanche pensarci. Veramente, non mi interessa: vivo il presente, giocare l'Europeo e far tutto per vincerlo".