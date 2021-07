Jacomuzzi non ha dubbi: “Shaqiri non è un profilo da Napoli. Non c’è paragone con Insigne”

Carlo Jacomuzzi, osservatore di club inglesi, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio KissKiss Napoli e ha parlato di Xherdan Shaqiri. Il giocatore svizzero è stato accostato al Napoli in queste ore, ma sul tema Jacomuzzi si esprime così: “Non credo che in questo momento Shaqiri possa essere un profilo accostabile al Napoli. Qualcosa potrebbe cambiare se ci dovesse essere qualche cessione in attacco, ad esempio Insigne se non rinnova. Ritengo che non è un giocatore da Napoli, è in parabola discendente. Non c’è paragone con Insigne”.