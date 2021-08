Jacomuzzi su Anguissa: “Complimenti al Napoli! Rendimento, personalità e mentalità vincente”

Carlo Jacomuzzi, osservatore di club inglesi, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio KissKiss Napoli e ha parlato di Zambo Anguissa: "Faccio i complimenti al Napoli e a Giuntoli per l'acquisto di Anguissa. E’ un calciatore interessante, un lottatore, un calciatore che è molto bravo anche negli inserimenti. Recupera bene il pallone, sfrutta bene gli spazi. Con Spalletti può migliorare ulteriormente. Parliamo di un calciatore dal grosso rendimento, di personalità ed è quello che serve a questa squadra per raggiungere gli obiettivi stagionali. La società ha scelto un calciatore dalla mentalità vincente”.